Хоккеистки петербургского «Динамо» спели гимн клуба месте с группой «Войско»

СЕГОДНЯ 16:23 2019-02-28T16:29:55+03:00

Спортсменки, красавицы, а еще и певицы. Фото: ЖХК "Динамо-Санкт-Петербург"

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Хоккейный сезон хоть и подходит к концу, но зато в самой интересной своей части – стадии плей-офф. Но иногда и спортсменам надо отключать голову от тренировок. Тем более, если эта голова не сурового мужчины, а прекрасной девушки из женского хоккейного клуба «Динамо-Санкт-Петербург».

- Наши девушки не только здорово играют, но и поют неплохо. Петербургская группа «Войско» подарила команде не просто песню, а настоящий гимн! – сообщает пресс-служба клуба.

Кроме солиста музыкального коллектива, который взял на себя основную тяжесть вокала, участие в записи песни приняли хоккеистки Екатерина Смолина, Светлана Прокопенко, Евгения Дюпина и Мария Бодрикова.

Девушки во всю мощь своих спортивных легких подпевали музыкантам. Результатом совместного творчества стала композиция «Динамо - это мы». А приятным бонусом к посещению студии стал видеоклип на песню, ставшей неофициальным гимном команды.

Хоккеистки петербургского "Динамо" записали гимн клуба.Спортсменки спели песню "Динамо - это мы" вместе с группой "Войско". Видео: ЖХК "Динамо-Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU