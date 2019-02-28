2019-02-28T16:54:30+03:00
Происшествия

На Дыбенко ребенка зажало между машинами, которые протаранила женщина на иномарке

Автоледи не смогла справиться со своим кроссовером в узком дворовом проезде
Петр КИБЕР
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Во дворах на улице Дыбенко женщина протаранила припаркованные машины. Между ними зажало ребенка.Во дворах на улице Дыбенко женщина протаранила припаркованные машины. Между ними зажало ребенка.
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«Елочку» из припаркованных во дворе дома номер 18, корпус 1, собрала с утра женщина-водитель на корейском кроссовере. Но все было бы не так страшно, если бы между автомобилями в тот момент не оказался ребенок. Малыша пришлось госпитализировать.

- С утра пораньше дамочка на Ssang Yong протаранила 4 авто, и зажала ребёнка между ними. Его забрала скорая, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Вместе с медиками на место аварии приехали и сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства инцидента и назвать виновного. Учитывая, что кроме «железа» пострадал и человек, тем более ребенок, дело разбираться будет обстоятельно.

По предварительной версии, одной из причин могла стать наледь, сохранившаяся во дворах, а также невнимательность автоледи, которая могла перепутать педали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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