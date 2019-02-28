На Дыбенко ребенка зажало между машинами, которые протаранила женщина на иномарке
«Елочку» из припаркованных во дворе дома номер 18, корпус 1, собрала с утра женщина-водитель на корейском кроссовере. Но все было бы не так страшно, если бы между автомобилями в тот момент не оказался ребенок. Малыша пришлось госпитализировать.
- С утра пораньше дамочка на Ssang Yong протаранила 4 авто, и зажала ребёнка между ними. Его забрала скорая, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Вместе с медиками на место аварии приехали и сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства инцидента и назвать виновного. Учитывая, что кроме «железа» пострадал и человек, тем более ребенок, дело разбираться будет обстоятельно.
По предварительной версии, одной из причин могла стать наледь, сохранившаяся во дворах, а также невнимательность автоледи, которая могла перепутать педали.
ИСТОЧНИК KP.RU