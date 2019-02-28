В коммуналке на Измайловском разыгралась драма как в шекспировском «Отелло»
Настоящие шекспировские страсти, увы, закончившиеся трагически, в ночь 27 февраля горели в коммунальной квартире одного из домов по Измайловскому проспекту. Ранним утром среды соседи заглянули в приоткрытую дверь комнаты и обнаружили в ней тело погибшей женщины.
- Около пяти утра вовремя бурной ссоры, 48-летний мужчина руками задушил свою 46-летнюю возлюбленную. После чего, с места происшествия скрылся, - пишет паблик «Экстренный вызов».
Когда на место трагедии прибыли сотрудники полиции, петербургского Отелло уже и след простыл. К сожалению, его Дездемоне помочь было уже нечем – приехавшие врачи лишь констатировали смерть и забрали тело.
Сейчас по факту ЧП заведено уголовное дело по статье «убийство». Предполагаемого преступника, который пустился в бега, ищет полиция Адмиралтейского района.
ИСТОЧНИК KP.RU