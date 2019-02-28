2019-02-28T18:23:48+03:00
Происшествия

Суд огласил приговор племяннику, трижды оправданному присяжными в заказе на убийство своей тети

Мужчина невиновен, а киллер получил 8,5 лет «строгача»
Петр КИБЕР
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Суд огласил вердикт племяннику, которого обвиняли в заказе на убийство тети.Суд огласил вердикт племяннику, которого обвиняли в заказе на убийство тети.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербургский городской суд вынес огласил приговор по уголовному делу об организации убийства и убийстве, в которых обвиняли Алана Габараева и Мендика Кокоева соответственно. Первого присяжные трижды признавали невиновным, а второго наоборот – виновным.

- Вердиктом присяжных Габараев был оправдан голосами 5 к 3. Кокоев признан виновным единодушно, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В соответствии с решением присяжных суд и определил наказание подсудимым. Алан Габараев оправдан в связи с непричастностью к преступлению, а Кокоев признан виновным и получил 8,5 лет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что в 2014 году в одном из домов в Басковом переулке был найден труп 58-летней уроженки Владикавказа. Следствие предположило, что заказчиком убийства мог стать племянник женщины Алан Габараев, пожелавшей получить ее недвижимость. Исполнителем был назван Кокоев.

Однако присяжные оправдали Габараева, так как стоимость жилья была равна тем же двум миллионам, которые он, якобы заплатил киллеру. Сам мужчина заявил, что одолжил эти деньги Кокоеву, а тот убил его тетю, чтобы не отдавать долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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