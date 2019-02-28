Варшавскую улицу продлят на полтора километра за 573 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:18 2019-02-28T19:18:50+03:00

Варшавскую улицу продлять на полтора километра за 570 миллионов рублей. Фото: Пресс-служба администрации СПб

Проезжую часть «пробьют» от Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы

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Один из дублеров Московского проспекта – Варшавская улица в скором времени получит продолжение. Дополнительные полтора километра будут построены на участке от Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы.

- 27 февраля 2019 года стартовал электронный аукцион на выполнение работ по объекту с разработкой рабочей документации. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 573,682 миллиона рублей, - сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Согласно опубликованным данным, проектировщиком продолжения Варшавской улицы является петербургский «Ленгипроинжпроект», а заказчиком работ «Дирекция транспортного строительства».

По техзаданию подрядчик должен будет провести обустройство инженерных сетей, построить четырехполосную проезжую часть, установить дорожные знаки, сделать разметку и выполнить благоустройство.

Заявки на аукцион принимаются до 19 марта, а результаты торгов станут известны десятью днями позднее. По планам Смольного, все работы должны быть завершены к октябрю 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU