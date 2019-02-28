Суд арестовал бывшего главного инженера «Адмиралтейских верфей» на два месяца

СЕГОДНЯ 19:47 2019-02-28T19:47:01+03:00

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Кировский районный суд избрал меру пресечения для бывшего главного инженера «Адмиралтейских верфей» Владимира Байкова. По решению судьи, ближайшие два месяца мужчина проведет за решеткой.

- Байков взят под стражу вплоть до 21 апреля 2019 года, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что о задержании экс-главного инженера судостроительного предприятия стало известно утром 28 февраля. По версии следствия, мужчина мог быть причастен к мошенничеству при исполнении государственного контракта для Министерства обороны России.

В январе 2019 года по этому же делу был арестован заместитель главного инженера «Адмиралтейских верфей» Глеб Емельченков. В правоохранительных органах считают, что в результате сговора стоимость работ по контракту на постройку подводной лодки была завышено на 33 миллиона рублей. Впоследствии эти деньги были переведены на счета сторонней организации.

Сам Байков вину отрицает.

ИСТОЧНИК KP.RU