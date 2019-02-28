2019-02-28T20:34:54+03:00
Происшествия

Сувенирный будильник в виде динамита поднял по тревоге взрывотехников ОМОНа

Ради проверки иномарки, в которой обнаружился подозрительный предмет, днем перекрывали часть Ленинского проспекта
Петр КИБЕР
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Будильник в виде динамита всполошил взрывотехников ОМОНа Росгвардии. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии.Будильник в виде динамита всполошил взрывотехников ОМОНа Росгвардии. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии.
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Бдительные петербуржцы позвонили днем 28 февраля по телефону «02» и сообщили о том, что в припаркованном у дома номер 178 по Ленинскому проспекту «Шевроле» лежит предмет, подозрительно похожий на взрывчатку.

- До прибытия специалистов-взрывотехников ОМОН Росгвардии безопасность на месте обеспечивали сотрудники полиции, - сообщает пресс-служба Росгвардии.

Стражам порядка даже пришлось перекрыть движение по Ленинскому проспекту на участке от Варшавской улицы до Московского проспекта. И опасения были понятны – лежащий на задней полке иномарки предмет выглядел точь-в-точь как динамит из голливудских блокбастеров.

Впрочем, проверка показала, что, несмотря на грозный вид, это всего-навсего сувенирный будильник, выполненный оригинальным способом. Но переполоху этот сувенир наделал с запасом. Все же иногда лучше думать, что и где оставлять, учитывая нервную обстановку, сложившуюся из-за постоянных ложных минирований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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