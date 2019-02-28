Из-за серьезного пожара перекрыто движение по Авиационной улице
Три машины и 15 человек личного состава прибыли вечером 28 февраля к дому номер 20 по Авиационной улице. Здесь на четвертом этаже жилого дома полыхала двухкомнатная квартира. Пламя было такой силы, что выбивалось из окон.
- Пожарные на месте, дорога перекрыта, - сообщали очевидцы в соцсетях.
Местные жители, взволнованные ревом сирен, высыпали на улицу и с безопасного расстояния смотрели за работой огнеборцев, не забывая снимать происходящее на мобильные телефоны. И картинка была впечатляющей.
Впрочем, с огнем бойцы МЧС справились довольно быстро – уже в 20:24 они отрапортовали о полной ликвидации возгорания. По предварительной информации в жилом помещении горела обстановка на площади 20 квадратных метров.
В настоящий момент идет осмотр сгоревшей квартиры, сведения о пострадавших уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU