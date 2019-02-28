Из-за серьезного пожара перекрыто движение по Авиационной улице

СЕГОДНЯ 21:00 2019-02-28T21:01:34+03:00

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Три машины и 15 человек личного состава прибыли вечером 28 февраля к дому номер 20 по Авиационной улице. Здесь на четвертом этаже жилого дома полыхала двухкомнатная квартира. Пламя было такой силы, что выбивалось из окон.

- Пожарные на месте, дорога перекрыта, - сообщали очевидцы в соцсетях.

Местные жители, взволнованные ревом сирен, высыпали на улицу и с безопасного расстояния смотрели за работой огнеборцев, не забывая снимать происходящее на мобильные телефоны. И картинка была впечатляющей.

Впрочем, с огнем бойцы МЧС справились довольно быстро – уже в 20:24 они отрапортовали о полной ликвидации возгорания. По предварительной информации в жилом помещении горела обстановка на площади 20 квадратных метров.

В настоящий момент идет осмотр сгоревшей квартиры, сведения о пострадавших уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU