2019-02-28T21:15:34+03:00
Общество

МЧС предупредило петербуржцев об опасности выхода на лед

Официального запрета пока нет, но риск для жизни все равно крайне высокий
Петр КИБЕР
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Лед тонкий, можно легко провалиться. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по СПб.Лед тонкий, можно легко провалиться. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по СПб.
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Казалось бы, любой человек больше всего на свете должен ценить собственную жизнь и не подвергать себя риску попусту. И тем более не выходить на лед, когда он тонкий из-за долгой оттепели. Но, тем не менее, подобные сорвиголовы регулярно находятся. Именно им «погрозило пальчиком» МЧС.

- Несмотря на то, что официальный запрет выхода на лед сейчас не действует, спасатели настоятельно рекомендуют петербуржцам и гостям города не выходить на лед, это крайне опасно для жизни, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

О том что ледовая обстановка тревожная, сигнализируют участившееся звонки любителей зимней рыбалки, которые не могут самостоятельно выйти на берег или оказываются на оторванной и уплывшей в даль льдине.

Несмотря на то, что по календарю февраль – зимний месяц, последние две недели держалась оттепель, которая серьезно ослабила ледяной покров. Поэтому, если вам хоть чуточку дорога жизнь, то держитесь подальше от льда Невы и Финского залива, - советуют в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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