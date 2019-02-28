В Рыбацком в Неве нашли вмерзший в лед труп мужчины

28 Февр. 21:29 2019-02-28T21:29:24+03:00

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Первую печальную находку преподнесла почти начавшаяся петербургская весна. В Неве, в районе Шлиссельбургского проспекта прохожий заметил вмерзшее в лед тело мертвого человека. Приехавшим на вызов полицейским пришлось вырубать труп из реки.

- Утром 27 февраля в полицию позвонил 60-летний мужчина. Он рассказал о плавающем в Неве у Рыбацкого проспекта теле мужчины в куртке и шапке, - сообщает телеграмм-канал «Аварийный Петербург».

Когда тело наконец вытащили на берег, его осмотрели эксперты. На погибшем были надеты синяя куртка, шапка, теплые брюки по сезону. При этом труп уже успел подвергнуться гнилостным изменениям.

По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле нет, как нет и документов. Погиб человек около двух месяцев назад. Окончательно все обстоятельства трагедии установят судмедэксперты и полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU