2019-02-28T21:42:02+03:00
Общество

В Приморском районе построили детский сад с бассейном

Новое дошкольное учреждение появилось на Комендантском проспекте
Петр КИБЕР
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Новый детский сад появился в Каменке. Фото: Пресс-служба администрации Приморского района.Новый детский сад появился в Каменке. Фото: Пресс-служба администрации Приморского района.
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Долгожданный детский сад появился в одном из новых жилых комплексов Приморского района. На Комендантском проспекте, в Каменке застройщик завершил возведение дошкольного учреждения, а Госстройнадзор Петербурга выдал заключение о соответствии объекта проектной документации.

- Новый детский сад располагает всем необходимым для развития ребят. Здесь есть залы для музыкальных, учебных и физкультурных занятий, бассейн. Здание приспособлено для граждан с ограниченными возможностями, в нем установлен современный пассажирский лифт, - сообщает пресс-служба администрации Приморского района.

Сейчас строители готовят детский сад к вводу в эксплуатацию. После завершения всех работ и передачи объекта на баланс города, новое образовательное учреждение откроит свои двери для малышей.

А в администрации напоминают, что всего в 2019 году в Приморском районе откроется семь новых детских садов. Четыре построены за госсчет, а еще три инвесторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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