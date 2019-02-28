В Петербурге продают шняву «Мункер» за 1,5 миллиона рублей

28 Февр. 22:03 2019-02-28T22:03:19+03:00

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Как вы лодку назовете, так она и поплывет – говорил небезызвестный капитан Врунгель. Словосочетание шнява «Мункер» звучит для современного уха немного неэстетично, а ведь это одно из десяти судов, построенных по проекту самого Петра Первого. Именно ее модель продают за 1,5 миллиона рублей.

- Историческая реконструкция парусника Петра I «шнява «Мункер», размер 900х900х250 миллиметров. Материалы: ценные породы дерева (кумьер, яблоня, груша, эбен), латунь, перкаль, - говорится в объявлении, размещенном на одном из сайтов по продаже товаров.

Высокая цена модели парусника объясняется высокой детализацией и качеством проработки. По некоторой информации, ранее шнява «Мункер» стояла в одном из петербургских ресторанов, украшая его интерьер.

Справка «КП»:

Шнява - небольшое парусное торговое или военное судно, распространенное в XVII — XVIII веках в скандинавских странах и России. Шнявы имели 2 мачты с прямыми парусами и бушприт. Само слово шнява происходит от голландского snauw.

Шнява «Мункер» была заложена 29 августа 1703 года на Олонецкой верфи и после спуска на воду 24 сентября 1704 года вошла в состав Балтийского Флота России. Построена по проекту императора Петра Первого.

ИСТОЧНИК KP.RU