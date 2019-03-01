Первый день весны принесет в Петербург метель

СЕГОДНЯ 07:50 2019-03-01T07:50:10+03:00

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На календаре 1 марта, а за окном все еще зима. Первый весенний день в Петербурге, к сожалению, не начался со звонкой капели и яркого солнца. По традиции зима в Северной столице еще задержится на несколько недель.

- Утро 1 марта в Петербурге выдалось холодным. Сильный ветер, снег, метель. Температура воздуха ночью опустилась до 6-8 градусов мороза, днем немного потеплеет до минус 3-5 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Метель в пятницу, 1 марта, ожидается не только в Петербурге, но и Ленобласти. По предупреждению МЧС, сила ветра будет достигать 15-17 метров в секунду. При этом на дорогах образовался сильный гололед.

Первые дни марта сохранится слабо-морозная погода с периодическими осадками в виде снега. В дальнейшем днем температура будет держаться на уровне от 1 до 6 градусов выше нуля. Отдельные дни могут быть особо теплыми. Ну, а в полную силу весна начнет вступать уже только после 20-х чисел марта.

ИСТОЧНИК KP.RU