Кипящий фонтан высотой с дом вырвался на Караванной улице в Петербурге

СЕГОДНЯ 08:13 2019-03-01T08:13:29+03:00

Горячая вода заливает окна и парадную здания, машины в самом центре Северной столицы [видео]

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В первый день весны в Петербурге открылся новый сезон фонтанов. Утром в пятницу, 1 марта, около 7 часов утра, гейзер высотой с дом вырвался из-под земли в самом центре города, на Караванной улице. Кипятком заливает все рядом стоящее здание: вода попадает в окна, парадную, даже на крышу.

- Потепление в Петербурге, - шутят очевидцы коммунальной аварии. – Ужас. В окно льет, а из парадной течет.

Действительно, на видео, опубликованном в социальной сети, видно, как кипяток мощным потоком бьет прямо в здание дома 1 по Караванной улице, а из-под двери парадной бурным потоком вытекает вода. Именно в этом здании находится отделение банка, которое, по всей видимости, сегодня не откроется.

Фонтан с кипятком вырвался из-под земли на Караванной улице в Петербурге .

Кипяток бурной рекой разлился по тротуару и проезжей части, заливает рядом стоящие машины. На данный момент сотрудники МЧС уже на месте и пытаются справиться с бушующим фонтаном. Сведений о пострадавших не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU