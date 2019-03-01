Кипящий фонтан высотой с дом вырвался на Караванной улице в Петербурге
В первый день весны в Петербурге открылся новый сезон фонтанов. Утром в пятницу, 1 марта, около 7 часов утра, гейзер высотой с дом вырвался из-под земли в самом центре города, на Караванной улице. Кипятком заливает все рядом стоящее здание: вода попадает в окна, парадную, даже на крышу.
- Потепление в Петербурге, - шутят очевидцы коммунальной аварии. – Ужас. В окно льет, а из парадной течет.
Действительно, на видео, опубликованном в социальной сети, видно, как кипяток мощным потоком бьет прямо в здание дома 1 по Караванной улице, а из-под двери парадной бурным потоком вытекает вода. Именно в этом здании находится отделение банка, которое, по всей видимости, сегодня не откроется.
Фонтан с кипятком вырвался из-под земли на Караванной улице в Петербурге .
Кипяток бурной рекой разлился по тротуару и проезжей части, заливает рядом стоящие машины. На данный момент сотрудники МЧС уже на месте и пытаются справиться с бушующим фонтаном. Сведений о пострадавших не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU