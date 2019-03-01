Пять человек пострадали в массовом ДТП на Лесном проспекте

СЕГОДНЯ 08:45 2019-03-01T08:45:30+03:00

На Лесном проспекте в массовом ДТП пострадали пять человек Фото: СОЦСЕТИ

Из-за скользкой дороги водитель кроссовера не справился с управлением и вылетел на встречку [видео]

Изменить размер текста: A A

Серьезное ДТП с участием сразу трех автомобилей произошло вечером в четверг, 28 февраля, в Калининском районе Петербурга. Около 20:10 часов на Лесном проспекте столкнулись автомобили марки BMW, Toyota и маршрутное такси. В результате пострадали пять человек.

- Я ехала в своем авто параллельно этой маршруте. Вдруг со встречной полосы BMW занесло, закрутило и машина полетела на нас. Влетела в маршрутку, в лобовую, - рассказали в социальной сети очевидица аварии.

По рассказам свидетелей, вечером 28 февраля дорога на Лесном проспекте была покрыта гололедом. Водитель BMW выехал на трамвайные пути, где машину начало заносить. Несмотря на то, что он судорожно пытался вывернуть руль, автомобиль не слушался и врезался в маршрутное такси № 283, которое двигалось во встречном направлении. После удара маршрутка столкнулась с легковушкой Toyota следовавшей за ней.

Массовое ДТП с пострадавшими произошло на Лесном проспекте в Петербурге .

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, пожарные и четыре машины скорой помощи. В результате ДТП травмы средней тяжести получили водитель и пассажир кроссовера, а также трое пассажиров маршрутки. Сильно пострадала машина BMW. У авто полностью разбита передняя часть.

По факту происшествия проводится проверка и устанавливаются обстоятельства при которых произошло ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU