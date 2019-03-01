У кафе на Октябрьской набережной произошла перестрелка

СЕГОДНЯ 09:09 2019-03-01T09:09:52+03:00

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Бандитский Петербург – это не просто название сериала про криминальную жизнь Северной столицы. Порой истории с разборками и перестрелками происходят на улицах города. Так, в ночь на 1 марта в Невском районе Петербурга у одного из кафе на Октябрьской набережной между посетителями произошел конфликт, который закончился выстрелами.

- 1 марта в полицию Невского района из больницы поступила телефонограмма. В ней говорилось о госпитализации 42-летнего гражданина с непроникающим пулевым ранением. Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, - сообщили в Главном управлении МВД по Петербургу.

По словам пострадавшего, он стоял на улице, возле кафе на Октябрьской набережной, когда неизвестный ему человек стал стрелять в него. Сделал несколько выстрелов, он добился своей цели, подстрелив 42-летнего мужчину.

Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, чтобы устроить проверку. На месте они задержали троих граждан в возрасте 21, 29 и 33 лет. Кто именно из этих товарищей нацелил дуло пистолета на пострадавшего, пока не уточняется. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU