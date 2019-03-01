Зеленый мост в Петербурге отремонтируют за полмиллиарда рублей

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-01T09:40:56+03:00

Зеленый мост через Мойку отремонтируют в Петербурге к 2020 году Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Петербурге в третий раз за последний год объявили конкурс на капитальный ремонт Зеленого моста через реку Мойку, который проходит по Невскому проспекту. Максимальная указанная цена – 501 миллионов рублей. Несмотря на известность моста, до сих пор, по какой-то причине, «Мостотрест» не сумел разыскать подрядчика, который взялся бы за дело.

- Капитальный ремонт объекта «Зеленый мост через реку Мойку», - гласит название конкурса на портале госзакупок, который появился там снова 28 февраля.

Заявки будут приниматься до 8 апреля 2019 года. Подрядчику предстоит провести полный капитальный ремонт: переустроить коммуникации, обновить освещение, привести в надлежащий вид ограду моста, соединяющего Казанский и 2-й Адмиралтейский острова в Центральном районе Петербурга.

Стоит отметить, что в техническом задании сообщается о том, что состояние моста не отвечает требованиям безопасности и грузоподъемности. Предполагается, что ремонтные работы должны завершиться до 30 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU