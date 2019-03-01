В Петербурге построят новую улицу в Московском районе

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-01T10:18:50+03:00

В Петербурге построят новую улицу к 2020 году Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Московском районе Петербурга через год должна появиться новая улица. Название она будет носить – Снеднерогатская и будет располагаться на участке от Дунайского проспекта до Южного полукольца Октябрьской железной дороги. Электронный аукцион петербургская «Дирекция транспортного строительства» объявила 28 февраля.

- Предполагается строительство новой четырехполосной улицы – Среднерогатской длинной 1,451 километра, - сообщили в Смольном.

Также вместе с новой улицей будут построены два внутриквартальных двухполосных проезда: от Среднерогатской улицы до Пулковского шоссе, протяженностью 1,09 километра и от разворотного кольца Среднергатской улицы вдоль Южного полукольца Октябрьской железной дороги до Пулковского шоссе, протяженностью 0,835 километра.

Примерная стоимость строительства улицы обойдется в 724,5 миллиона рублей. Планируется, что строительно-монтажные работы завершатся до 30 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU