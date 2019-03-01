В Петербурге построят новую улицу в Московском районе
В Московском районе Петербурга через год должна появиться новая улица. Название она будет носить – Снеднерогатская и будет располагаться на участке от Дунайского проспекта до Южного полукольца Октябрьской железной дороги. Электронный аукцион петербургская «Дирекция транспортного строительства» объявила 28 февраля.
- Предполагается строительство новой четырехполосной улицы – Среднерогатской длинной 1,451 километра, - сообщили в Смольном.
Также вместе с новой улицей будут построены два внутриквартальных двухполосных проезда: от Среднерогатской улицы до Пулковского шоссе, протяженностью 1,09 километра и от разворотного кольца Среднергатской улицы вдоль Южного полукольца Октябрьской железной дороги до Пулковского шоссе, протяженностью 0,835 километра.
Примерная стоимость строительства улицы обойдется в 724,5 миллиона рублей. Планируется, что строительно-монтажные работы завершатся до 30 июня 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU