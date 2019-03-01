Весеннее утро в Петербурге началось с волны эвакуаций

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-01T10:45:47+03:00

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Утро в Петербурге начинается не с кофе, а с эвакуаций. Очередная волна сообщений о минировании прошлась 1 марта по школам Северной столицы. На половину одиннадцатого утра около двенадцати учебных заведений были вынуждены прервать занятия из-за потенциальной опасности.

Когда же это закончится, негодуют родители петербургских учеников. Начиная с 16 февраля практически каждый день происходят эвакуации не только школ, но и больниц, торговых центров, банков.

- Сегодня у девятиклассников пробный ОГЭ по обществознанию, и снова эвакуация, - возмущаются родители учеников 549-й школы.

Так, 1 марта в Петербурге появились сообщения об эвакуации в школах: 54, 248, 277, 285, 369, 375, 391, 394, 504, 547, 549, 605. Пока что не известно, все ли эти учебные заведения получили очередные сообщения с угрозами, либо у кого-то проходит учебная «тревога». Многие из этих школ за последние две недели эвакуируют уже не первый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU