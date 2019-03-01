Ночной ураганный ветер повалил столбы в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:25 2019-03-01T11:25:51+03:00

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В ночь на 1 марта в Петербурге бушевал сильный ветер. Порой порывы ветра достигали 15-17 метров в секунду. Из-за урагана и метели в самом центре Петербурга в Адмиралтейском районе напротив дома 55 по улице Римского-Корсакова упал светофор.

- С таким ветром к утру половина некрепких конструкций лежать будут, - сетуют петербуржцы в социальных сетях.

Навесной светофор от ветра накренился, упал и остался болтаться на тонкой конструкции вдоль стены дома. При этом продолжает работать. Местные жители рассказали, что уже сообщили в соответствующие инстанции для того, чтобы починили светофор.

Также вечером 28 февраля два столба на Шуваловском проспекте упали прямо на припаркованные автомобили. Однако в этом случае, как говорят очевидцы, виноват не ветер, а проезжающий мимо автомобиль-кран, который задел провода, соединяющие столбы.

МЧС напоминает жителям Петербурга, что во время усиления ветра лучше парковать машины подальше от деревьев, рекламных щитов и столбов. Горожанам также надо аккуратнее ходить по улицам, вдали от плохо закрепленных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU