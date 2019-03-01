Александр Беглов обратился к «телефонным террористам»: «Прекращайте баловаться»
С конца января 2019 года Санкт-Петербург захлестнула «волна минирований». Лже-террористы говорили о заложенных взрывных устройствах и в школах, и в музеях. И оперативникам удалось установить, что 98 процентов всех сообщений о заминировании объектов в Петербурге идут из-за границы. Об этом на открытии нового здания начальной школы 334 в Невском районе сегодня заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
Как отметил Беглов, местных звонков о «минировании» меньше. Он обратился к инициаторам последних, исходящих и от подростков, и от взрослых с просьбой перестать заниматься ложным «минированием» школ, больниц, детских садов и других социальных объектов в Петербурге.
- Перестаньте баловаться такими вещами, это серьезно, - заявил Александр Беглов.
Врио губернатора сообщил, что почти ежедневно поступает от 30 до 80 сообщений. Проверка и эвакуации, нарушение режима работы требуют большого напряжения со стороны всех силовых структур.
- Но мы справимся с этой ситуацией, выдержим. Так просто город не сдастся, - заверил действующий губернатор.
По данным на утро 1 марта эвакуация проходит в 12 школах в разных районах Петербурга.
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ИСТОЧНИК KP.RU