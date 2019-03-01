Житель Колпино поскользнулся и умер

СЕГОДНЯ 11:50 2019-03-01T11:50:32+03:00

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Внезапная смерть произошла с жителем Колпино в Петербурге. Утром в четверг, 28 февраля, ничего не предвещало беды. Мужчина просто шел по пешеходной дорожке, внезапно потерял равновесие, упал и умер. С первого взгляда кажется, что такая нелепая смерть просто невозможна и бывает только в плохих фильмах.

- Около половины десятого утра прохожий увидел на пешеходной части улицы Веры Слуцкой в Колпино лежащего человека. Мужчина был ранен и прохожий посчитал, что на несчастного упала с крыши сосулька. Он позвонил в полицию и скорую помощь, рассказал о случившемся и вызвал помощь, - сообщают «Невские новости».

Прибывшие на место медики забрали пострадавшего мужчину. Однако еще по пути в больницу он скончался в машине от полученных травм.

Позже сотрудники полиции изучили записи с камер наружного видеонаблюдения и выяснили, что никакая сосулька на мужчину не падала. На записях видно, как гражданин нетрезвой походкой идет через дорогу, сворачивает на улице Веры Слуцкой и на пешеходной дорожке поскальзывается и падает.

ИСТОЧНИК KP.RU