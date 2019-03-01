2019-03-01T12:51:49+03:00
Общество

Бездомным Петербурга планируют предоставлять жилье

Площадь жилья для бомжей будет не менее шести квадратных метров на человека
Лилия КОЗЛОВА
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Бездомным в Петербурга могут начать предоставлять жильеБездомным в Петербурга могут начать предоставлять жильеФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Петербурге депутаты серьезно взялись за вопрос помощи бездомным. В планах предоставлять каждому из них жилую площадь, а также оказывать профессиональную медицинскую помощь. Данную инициативу сегодня, 1 марта, поддержали на заседании парламентского комитета по законодательству.

- Бездомными люди становятся по самым разным причинам: кто-то теряет документы и деньги, либо становится жертвой мошенников. По первому времени их могут приютить друзья на неделю-другую, но потом все равно есть опасность человеку оказаться на улице. Вне зависимости от того, сам человек выбрал такой образ жизни или стал жертвой обстоятельств, государство должно ему помочь, - заявил депутат ЗакСа Денис Четырбок.

По оценке общественных организаций, сейчас в Петербурге около 50 тысяч бездомных. Многие из них совершенно не имеют никакого своего угла. Новая инициатива предполагает выделять жилые помещения площадью не менее шести квадратных метров на человека лицам без определенного места жительства, при условии, что бездомный встал на учет в органах социальной защиты населения.

Кроме того, этим людям будет оказываться и интенсивная медицинская помощь. Очень часто бомжи болеют такими серьезными заболеваниями как буллезный эпидермолиз и муковисцидоз.

Данную инициативу депутатов поддержали и в межрегиональной благотворительной общественной организации помощи бездомным «Ночлежка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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