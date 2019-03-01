2019-03-01T14:49:55+03:00
Общество

Жители домов в Адмиралтейском районе третий день сидят без воды

Они не могут ни помыться, ни приготовить еды, ни сходить в туалет
Лилия КОЗЛОВА
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Жители домов в Адмиралтейском районе третий день без воды Фото: архив "КП"Жители домов в Адмиралтейском районе третий день без воды Фото: архив "КП"
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Третий день жители восьми домов в Адмиралтейском районе Петербурга остаются без воды. Из-за прорыва трубы с холодной водой было перекрыто водоснабжение. Главная проблема заключается в том, по словам местных жителей, что горячего водоснабжения в домах на Старо-Петергофском проспекте нет.

- С 27 февраля в домах 21 с корпуса 1 по 8 на Старо-Петергофском проспекте нет холодной воды. Управляющая контора не может починить прорванную трубу своими силами, - жалуются местные жители.

В четверг, 28 февраля, местная управляющая компания вывесила объявление о том, что будет отключена холодная вода в связи с ремонтными работами. Однако, по словам жильцов, за вчерашний день неполадки устранены не были, а трубу просто «перемотали какой-то резиной».

Проблема заключается в том, что в данных домах есть только холодная вода. По всей видимости, жильцы греют воду с помощью бойлеров. Таким образом, оставшись совсем без воды люди не могут уже третий день подряд помыться и даже сходить в туалет.

Тем не менее, совсем без воды людей не оставили. Для набора холодной воды временно выведены специальные краны у подвальных окон только в двух домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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