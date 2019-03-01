Глава Санкт-Петербурга проверил школу, которую оперативно достроили по его распоряжению

СЕГОДНЯ 13:54 2019-03-01T13:54:36+03:00

Александр Беглов пригрозил: если подрядчики срывают сроки, то к госзаказу их больше не допустят

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Первый день весны врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов начал с осмотра новой школы в Невском районе города. Глава Северной столицы осмотрел классы и пообщался со школьниками.

Телеканал «Санкт-Петербург» напоминает, что строительство учебного заведения на проспекте Александровской Фермы планировалось завершить еще в сентябре прошлого года, а затем в январе 2019-го. Месяц назад Александр Беглов поставил задачу ускорить работу и рекомендовал подрядчикам решить проблемы с большинством недостроев в сфере социальной инфраструктуры и предупредил: если подрядчики срывают сроки, то к госзаказу их больше не допустят.

Работы на объектах активизированы, некоторые сдаются досрочно. Среди них и школа № 334, рассчитанная на 300 мест.

«Было очень трудно, потому что долгострои вводить всегда очень трудно. Но, тем не менее, это удалось. И слова благодарности особой, конечно, учителям этой школы, директору. Потому что за короткий срок во время учебного года навести уют в школе, подготовить ее к приему детей сложная задача. Поэтому особые слова благодарности, конечно, нашим учителям», - пояснил Александр Беглов.

Еще одна задача, которую ранее поставил градоначальник, расширить систему материальной поддержки учителей. Глава города намерен добиться максимального повышения стандартов среднего образования в Петербурге для комфортных условий обучения детей.

ИСТОЧНИК KP.RU