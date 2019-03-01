Сквер в Купчино назвали Исфаханским в честь города-побратима из Ирана
Врио губернатора Петербурга подписал распоряжение о присвоении безымянному скверу на улице Турку названия Исфаханский в честь иранского города-побратима Северной столицы. Этим продолжилась традиция Фрунзенского района давать международные названия различным объектам улично-дорожной сети.
- Здесь расположены Бухарестская улица (в честь столицы Румынии), Будапештская улица (в честь столицы Венгрии), улица Турку (в честь финского города), - сообщает пресс-служба Смольного.
Также в Купчино имеются Софийская улица (в честь столицы Болгарии), Гамбургская площадь (в честь немецкого города), Загребский бульвар (в честь хорватского города), Пловдивская улица (в честь болгарского города-побратима).
Решение о присвоении безымянному скверу, расположенному между Белградской и Будапештской улицами имени Исфаханский, было принято на Топонимической комиссии после визита официальной делегации Санкт-Петербурга в Иран в апреле 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU