Прокуратура потребовала открыть поликлинику в отдаленном поселке Хвойный
Прокуратура Красносельского района отреагировала на жалобы жителей микрорайона Хвойный, которые испытывают трудности при получении обычной медицинской помощи. Чтобы пойти к врачу, людям приходится ехать 15 километров. Именно такое расстояние отделяет поселок от Красного Села.
- В поселке Хвойный проживает свыше двух тысяч человек, из них 1837 взрослого населения, 380-детcкого. Необходимость посещать специалистов, которые находятся на значительном удалении, для многих родителей детей до 1 года создает проблему, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Местные жители, с которыми поговорили сотрудники прокуратуры заявили, что физиотерапевтическое лечение для многих детей остается недосягаемым – просто не наездишься. Тем более, что и в самой поликлинике не хватает специалистов.
Не проще приходится и врачам, которым каждый раз надо преодолевать те же 15 километров, чтобы приехать на вызов.
По итогам проверки прокуратура потребовала от главы Красносельского района решить проблему и обеспечить жителей поселка доступной медпомощью. В Хвойном должа появиться своя поликлиника или же фельдшерский пункт.
ИСТОЧНИК KP.RU