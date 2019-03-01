2019-03-01T14:52:09+03:00
Общество

Прокуратура потребовала открыть поликлинику в отдаленном поселке Хвойный

Чтобы добраться до ближайшего врача, местным жителям приходиться ехать за 15 километров
Петр КИБЕР
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Прокуратура потребовала решить проблемы с медобслуживанием жителей поселка Хвойный.Прокуратура потребовала решить проблемы с медобслуживанием жителей поселка Хвойный.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прокуратура Красносельского района отреагировала на жалобы жителей микрорайона Хвойный, которые испытывают трудности при получении обычной медицинской помощи. Чтобы пойти к врачу, людям приходится ехать 15 километров. Именно такое расстояние отделяет поселок от Красного Села.

- В поселке Хвойный проживает свыше двух тысяч человек, из них 1837 взрослого населения, 380-детcкого. Необходимость посещать специалистов, которые находятся на значительном удалении, для многих родителей детей до 1 года создает проблему, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Местные жители, с которыми поговорили сотрудники прокуратуры заявили, что физиотерапевтическое лечение для многих детей остается недосягаемым – просто не наездишься. Тем более, что и в самой поликлинике не хватает специалистов.

Не проще приходится и врачам, которым каждый раз надо преодолевать те же 15 километров, чтобы приехать на вызов.

По итогам проверки прокуратура потребовала от главы Красносельского района решить проблему и обеспечить жителей поселка доступной медпомощью. В Хвойном должа появиться своя поликлиника или же фельдшерский пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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