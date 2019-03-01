Более десяти маршруток в Петродворцовом районе сняты с рейсов

СЕГОДНЯ 15:01 2019-03-01T15:01:09+03:00

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В пятницу, 1 марта, 13 маршруток были сняты с рейсов в Петродворцовом районе Петербурга и отправлены в автопарк. Произошло это после рейда сотрудников Госавтоинспекции и комитета по транспорту, в котором они проверяли перевозчиков на наличие нарушений в сфере работы с пассажирами.

- Во время рейда спецгруппа провела проверку более 50 маршруток двух коммерческих компаний, которые занимаются пассажирскими перевозками, - сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Оказалось, что более 20 автобусов курсируют по маршрутам с неисправностями, которые не позволяют перевозить пассажиров, потому что это может стать причиной трагедии. Сотрудники группы составили административные протоколы в отношении 21 водителя за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. При этом восемь шоферов исправили недочеты сразу же, а остальным 13 придется какое-то время побыть без работы, так как маршрутки были отправлены в автопарк.

ИСТОЧНИК KP.RU