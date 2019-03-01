2019-03-01T15:16:12+03:00
Общество

В Петербурге почтили память псковских десантников

К мемориалу в Невском районе были возложены цветы и венки от руководства города
Петр КИБЕР
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В Петербурге почтили память десантников 76-й Псковской дивизии ВДВ. Фото: Пресс-служба администрации СПбВ Петербурге почтили память десантников 76-й Псковской дивизии ВДВ. Фото: Пресс-служба администрации СПб
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Ровно 19 лет назад, 1 марта 2000 года, в Аргунском ущелье в Чечне 90 псковских десантников из 76-й дивизии ВДВ приняли неравный бой с превосходящими их в десятки раз силами боевиков. Тогда террористы не смогли пройти дальше, но ценой этого стали жизни 84 российских военнослужащих. Сегодня их вспоминали и в Петербурге.

- 19 лет назад эти молодые ребята приняли неравный, страшный бой. Но в истории России их подвиг навсегда останется примером невероятной силы духа и мужества, - приводит слова врио губернатора города пресс-служба Смольного.

Кроме руководства Петербурга и членов городского парламента, к памятнику, установленному в Невском районе Северной столицы, пришли представители общественных организаций, а также простые петербуржцы. Все они возложили венки и цветы к монументу героям.

Напомним, что памятник в честь десантников 76-й Псковской дивизии ВДВ был открыт 1 марта 2015 года в сквере на пересечении улиц Джона Рида и Бадаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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