130 канистр смертельно опасной «омывайки» изъяли на севере Петербурга

СЕГОДНЯ 15:33 2019-03-01T15:33:54+03:00

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В Приморском районе Петербурга сотрудники полиции обнаружили точку продажи смертельно-опасной «омывайки» для автомобилей. 130 канистр стеклоомывающей жидкости с метанолом, который опасен для жизни здоровья и детей, было изъято во время проверки на севере города.

- Во время проверки сотрудники полиции обнаружили, что на перекрестке Парашютной улицы и дороги на Каменку продается «омывайка» с признаками метанола, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга.

В результате полицейский изъяли из незаконного оборота 130 канистра емкостью по пять литров каждая на общую сумму около девяти тысяч рублей. В отношении лиц, которые допустили нарушение, возбуждено административное дело.

Продажа товаров изготовленных на основе или с добавлением метанола – метилового спирта запрещено в России с 2007 года. Это вещество включено в список ядовитых веществ и является опасным для жизни и здоровья. Кроме того, метанол негативно влияет и на состояние автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU