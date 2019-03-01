В Петербурге появится улица в честь героя Советского Союза

СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-01T16:01:23+03:00

Имя Федора Котанова будет отдано одной из улиц в Московском районе

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В Московском районе Петербурга, в одном из новых строящихся кварталов появится улица, которая будет гордо носить имя героя Советского Союза Федора Котанова. Решение о присвоении такого героического имени было принято топонимической комиссией и подписано временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым.

- Имя Героя Советского Союза Федора Котанова будет носить улица в новых кварталах Московского района, - сообщили в Смольном.

Федор Котанов прожил долгую жизнь с 1915 по 1993 годы. На начало Великой Отечественной войны он был офицером и принимал участие в обороне Севастополя, был комбатом стрелкового батальона береговой службы. После того, как получил контузию, был эвакуирован в тыл. Уже в 1942 году Котанов назначен начальником штаба легендарного отряда Цезаря Куникова. В начале апреля 1943 года капитан Котанов был назначен командиром 384-го отдельного батальона морской пехоты.

На историческом Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади Фёдор Котанов командовал сводным батальоном моряков-черноморцев. Имеет награды Героя Советского Союза, два Ордена Ленина, три Ордена Красного Знамени, Орден Суворова, Александра Невского и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU