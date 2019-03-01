Весной 2019 года в Петербурге будет высажено 8 миллионов цветов

СЕГОДНЯ 16:08 2019-03-01T16:08:03+03:00

А еще в городе появятся 6 тысяч деревьев и около 90 тысяч кустарников

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Вот и наступила в Петербурге весна! Пока еще только календарная, но все равно такая желанная. И пусть метеорологи говорят, что ждать тепла раньше апреля не приходится, городские садово-парковые хозяйства вовсю готовятся к рабочему сезону.

- В весенний период в Петербурге планируется высадить 8 миллионов цветов, 6 тысяч деревьев и около 90 тысяч кустарников, - сообщает пресс-служба городской администрации.

И самое важное, что при озеленении будет использоваться «домашняя» рассада – из садово-паркового предприятия «Пушкинское». Она обходится городу на 30-40 процентов дешевле покупной. В питомнике планируют наращивать производство и полностью закрыть все потребности города в ней.

Что касается самого украшения Петербурга, то особое внимание будет уделено участкам на въезде в город. Также появятся специальные композиции, посвященные Году театра в России. А особое оформление ждет Кронштадт, который в этом году отпразднует свое 315-летие.

ИСТОЧНИК KP.RU