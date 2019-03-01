Россельхознадзор вернул из Петербурга в Китай 42 тонны креветок

СЕГОДНЯ 17:03 2019-03-01T17:03:12+03:00

Из-за нарушения ветеринарного законодательства в Петербург не пустили 42 тонны креветок из Китая. Фото: Евгения ГУСЕВА

Панцирных подвело то, что они оказались «продуктом аквакультуры»

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Обратно производителю отправились 42 тонны замороженных китайских креветок, которые предназначались для одного из петербургских предприятий. Поставку «завернули» сотрудники Россельхознадзора, которые нашли нарушения ветеринарного законодательства.

- При проведении документарного контроля установлено, что на маркировочных этикетках креветок нанесена информация «Выращены в Китае. Продукция аквакультуры», - сообщает пресс-служба ведомства.

А в настоящее время в России действует запрет именно на такую продукцию, все остальные запреты в отношении китайских морепродуктов отменены. Неизвестно знали ли это заказчики и сами отправители, или просто понадеялись на авось, но не «прокатило».

Теперь из-за нарушения ветеринарного законодательства обе партии по 21 тонне свежемороженых креветок отправятся обратно в Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU