Россельхознадзор вернул из Петербурга в Китай 42 тонны креветок
Обратно производителю отправились 42 тонны замороженных китайских креветок, которые предназначались для одного из петербургских предприятий. Поставку «завернули» сотрудники Россельхознадзора, которые нашли нарушения ветеринарного законодательства.
- При проведении документарного контроля установлено, что на маркировочных этикетках креветок нанесена информация «Выращены в Китае. Продукция аквакультуры», - сообщает пресс-служба ведомства.
А в настоящее время в России действует запрет именно на такую продукцию, все остальные запреты в отношении китайских морепродуктов отменены. Неизвестно знали ли это заказчики и сами отправители, или просто понадеялись на авось, но не «прокатило».
Теперь из-за нарушения ветеринарного законодательства обе партии по 21 тонне свежемороженых креветок отправятся обратно в Китай.
ИСТОЧНИК KP.RU