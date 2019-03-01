2019-03-01T18:28:07+03:00
Общество

Дмитрий Сачков ушел с поста главы комитета по госзаказу Петербурга

Исполняющим обязанности стала его бывший заместитель Наталия Литвинова
Петр КИБЕР
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Дмитрий Сачков ушел с поста главы комитета по госзаказу. Фото: Пресс-служба администрации СПбДмитрий Сачков ушел с поста главы комитета по госзаказу. Фото: Пресс-служба администрации СПб
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В Смольном продолжаются перестановки. Они не такие масштабные и громкие как раньше, но происходят постоянно. 1 марта стало известно об отставке уже бывшего главы комитета по государственному заказу Петербурга.

- С 28 февраля Дмитрий Сачков уволен по собственному желанию, его обязанности исполняет первый заместитель председателя комитета Наталия Литвинова, - пишет ТАСС со ссылкой на источники в администрации Северной столицы.

Известно, что с 22 февраля Сачков был в отпуске, из которого на работу так и не вышел. Останется ли главой комитета Литвинова, или же ее статус и.о. не превратится в постоянный – станет известно позднее.

Напомним, что должность председателя комитета по госзаказу Дмитрий Сачков занимал с 2015 года. До этого момента он трудился в Смольном в должности руководителя комитетов финансового контроля, а до этого – комитета по развитию туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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