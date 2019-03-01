2019-03-01T19:08:39+03:00
Происшествия

Она сильно храпела: мужчина, забивший бывшую жену утюгом, назвал причину убийства

Трагедия произошла в ночь с 22 на 23 февраля в Мурино
Петр КИБЕР
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Мужчина насмерть забил бывшую жену утюгом за то, что она храпела.Мужчина насмерть забил бывшую жену утюгом за то, что она храпела.Фото: Александр ГЛУЗ
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Мужчина, подозреваемый в убийстве своей бывшей гражданской жены, рассказал следователям о причине вспышки ярости, итогом которой стала смерть 44-летней жительницы Мурино.

- Мотивом совершенного преступления послужила внезапно возникшая неприязнь, вызванная храпом спящей женщины, что сильно разозлило обвиняемого, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Ленинградской области.

Напомним, что трагедия произошла в ночь с 22 на 23 февраля в Мурино, где проживала жертва. Днем в гости с намерением помириться к 44-летней женщине пришел ее бывший 49-летний возлюбленный. Вечер прошел мирно, и завершилась застольем, после которого пара вместе пошла спать.

А вот уже ночью алкоголь сыграл свою трагическую роль. Храп бывшей жены настолько взбесил мужчину, что он нанес пострадавшей несколько ударов утюгом и ножом по голове и телу. От травм женщина скончалась на месте. Позднее подозреваемого задержала полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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