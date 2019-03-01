Прокуратура вернула квартиру психически нездоровому петербуржцу, который продал жилье «ведьме», сказавшей, что оно «проклято»

СЕГОДНЯ 20:11 2019-03-01T20:11:03+03:00

Суд вернул квартиру петербуржцу, которого у него по дешевке купила "ясновидящая". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двухкомнатная квартира в Московском районе ранее перешла в собственность женщины всего за 500 тысяч рублей

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По иску прокуратуры Московского района суд вернул в собственность психически нездорового петербуржца квартиру, которую несколько лет назад у него обманом выманила «ясновидящая».

- В феврале 2014 заявитель заключил договор купли-продажи квартиры, стоимость квартиры была оценена в 500 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Чуть ранее хозяин недвижимости обратился к «ведьме», которая посоветовала ему очистить квартиру от проклятия. Но для того, чтобы работы прошли без помех, мужчине надлежало съехать и переоформить квартиру на «ясновидящую». После обряда, по словам женщины, все должно было вернуться на свои места. Но не вернулось.

Устав ждать, обманутый владелец пошел с жалобой в прокуратуру. Там его выслушали и подготовили материалы в суд. Основным доводом для решения стало то, что в течение 12 лет мужчина наблюдался в психоневрологическом диспансере из-за умственного расстройства, а соответственно не мог отвечать за свои действия при заключении сделки.

ИСТОЧНИК KP.RU