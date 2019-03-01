В Кронштадте женщина на праворульном внедорожнике переехала ребенка на самокате

1 Март 20:43 2019-03-01T20:45:59+03:00

В Кронштадте женщина на внедорожнике переехала ребенка на пешеходном переходе. Фото: vk.com/spb_today

10-летний мальчик выскочил на перекресток прямо перед машиной [видео]

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Свидетелями шокирующей сцены стали жители Кронштадта, оказавшиеся вечером 1 марта в центре города. На улице Ленина, прямо у Гостиного двора, на пешеходном переходе под колеса черного внедорожника попал ребенок.

- Мальчик 10 лет, на самокате неожиданно вылетел на пешеходный переход прямо под «Тойоту» с женщиной за рулём, которая не успела остановиться и переехала парня, - пишут очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Эпизод, как двухтонный внедорожник переезжает ребенка, сняла камера наружного наблюдения. На записи хорошо видно, что мальчик на самокате катится по тротуару, берет листовку у промоутера, и выезжает на «зебру».

При этом поворачивавшая машина его пропускает, а ехавший прямо джип сбивает подростка.

В Кронштадте женщина на внедорожнике пеерехала ребенка на самокате..Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Как сообщают очевидцы в соцсетях, машина скорой помощи прибыла в считанные минуты. Пострадавшего ребенка срочно госпитализировали в местную больницу. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

По предварительной информации ребенок жив и даже не получил серьезных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU