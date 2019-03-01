На Маршала Казакова строители устроили потоп, откачивая воду на проезжую часть

1 Март 21:08 2019-03-01T21:08:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Наивная святая простота – так можно сказать о рабочих, которым поручили откачать воду со стройплощадки, расположенной на улице Маршала Казакова. Строители не придумали ничего лучше, чем вытащить шланг помпы прямо на дорогу.

- В «Водоканале» пояснили, что знают о проблеме из соцсетей, но никакой коммунальной аварии нет, - пишет «Мойка 78».

Причиной образования водоема на проезжей части стала безалаберность рабочих, не позаботившихся направить шланг в сток ливневой канализации. Учитывая, что ночью в Петербурге ожидается похолодание до семи, а по отдельным районам и до десяти градусов ниже ноля, то в выходные у дома 68/2 по улице Маршала Казакова образуется ледовый каток.

Кто в итоге будет разбираться с проблемой – так и осталось неизвестным. Возможно, что к ответу призовут строительную организацию.

ИСТОЧНИК KP.RU