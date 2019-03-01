В петербургском метро первый день весны встретили «Пеппиманией»

1 Март 21:38 2019-03-01T21:38:43+03:00

В метро прошла акция "Первый день весны". Фото: Пресс-служба петербургского метрополитена.

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Необычное зрелище могли наблюдать пассажиры красной ветки петербургского метрополитена в первый день весны. То там то тут в вагонах появлялись дети, как один одетые в полосатые рубашки и с яркими оранжевыми лентами в волосах.

- Сегодня в 10:45 на станцию «Кировский завод» спустился весенний десант юных артистов Музыкально-драматического театра. Они исполнили несколько номеров из мюзикла «Пеппи Длинныйчулок» и поздравили петербуржцев с наступлением весенних дней, - сообщает пресс-служба подземки.

Вместе с пассажирами артисты мюзикла несколько прокатились от станции «Кировский завод» до «Площади Восстания» и обратно, а также устроили представления в вестибюлях метро.

Кроме весеннего настроения петербуржцам дарили и приглашения на преставление, премьера которого состоится 3 марта.

- Акция «Первый день весны» проводится в метрополитене ежегодно. Ее участниками уже становились известные петербургские актеры и музыканты, - напоминают в подземке.

ИСТОЧНИК KP.RU