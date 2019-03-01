На Октябрьской набережной «Ауди» улетела с трамплина в Неву

1 Март 21:58 2019-03-01T21:58:28+03:00

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Днем 1 марта на Неве в районе пересечения улицы Крыленко и Октябрьской набережной стоял лед. А на нем темно-серый кроссовер «Ауди». След иномарки хорошо просматривался на свежем снегу.

- На Октябрьской набережной «Ауди» решил «порыбачить». Часа три уже стоит на льду. Водитель ждет, пока приедет подъемный кран, - сообщали очевидцы в соцсетях.

Учитывая, что съезда-заезда в этом месте нет, машину действительно пришлось доставать краном. Что и было успешно проделано.

Впоследствии водитель объяснил, что не справился с управлением на скользкой дороге и выехав на скорости на обочину подпрыгнул на снежном валу как на трамплине. Приземлилась иномарка уже в Неву.

Случись такое летом, и дело могло кончиться куда хуже, а так автомобилист отделался легким испугом. Ну и машине понадобится небольшой ремонт. В любом случае это лучше, чем доставать авто из воды.

ИСТОЧНИК KP.RU