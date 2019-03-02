В Петербурге учительница начальных классов ударила школьника по лицу

СЕГОДНЯ 10:29 2019-03-02T10:29:34+03:00

Ребенок с родителями обратился в больницу с ушибами и ссадинами

Изменить размер текста: A A

Еще одни случай рукоприкладства в петербургских школах. Вчера, 1 марта, примерно в полшестого вечера в одну из больниц Приморского района родители привели одиннадцатилетнего сына. У пятиклассника диагностировали ушиб и ссадину нижней губы.

– По словам ребенка, в школе его ударила 33-летняя учительница начальных классов, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Услышав это, медики сразу же обратились в полицию: направили телефонограмму. Началась проверка.

– Мальчика в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение, – добавляют в главке.

Буквально месяц назад в одной из школ Петербурга педагог, предположительно, так ударил первоклашку, что она попала в больницу с сотрясением мозга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Учительницу, написавшую на лбу школьника слово "Дурак", уволили

Утром 27 сентября у входа в школу №684 на Краснопутиловской улице образовалась толпа. У забора стояло около двадцати человек - родители учеников второго «Б» класса и журналисты. Мамочки перешептывались (подробности)

Убогие, бедные, тупые: В Санкт-Петербурге учительница музыки на уроке оскорбляла шестиклассников

Всего две недели прошло с начала учебного года, а непослушные ученики уже доводят учителей до белого каления. По крайней мере, шестиклашки из школы № 695 "Радуга" в Пушкине, а вместе с ними и их учительница, уже отличились (подробности)

Учительница из Петербурга заклеивала детям рты скотчем, чтобы «не болтали»

Рот на замок. Для учительницы из Петербурга это не только устойчивое выражение, но и руководство к действию. Чтобы дети не разговаривали на уроках, педагог заклеивала им рты канцелярским скотчем (подробности)

Плохая училка: в петербургской гимназии преподавала порноактриса

В 227-й гимназии Петербурга у школьников воплотилась в жизнь эротическая фантазия. Ребята получали уроки жизни от самой порноактрисы! (подробности)

55-летний дирижер женился на ученице, чтобы не сесть за связь с подростком

Петербургский Гумберт дождался, пока его Лолите исполнится 18, и повел ее в загс. 55-летнего дирижера и его юную пассию связал лицейский оркестр: она играла на флейте, он дирижировал. В 14 – ласковая переписка, в 15 – первая встреча в отеле, в 16 – аборт. Вот только родители девушки сильно сомневаются, что дело тут в большой и чистой любви (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU