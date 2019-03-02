2019-03-02T10:29:34+03:00
Общество

В Петербурге учительница начальных классов ударила школьника по лицу

Ребенок с родителями обратился в больницу с ушибами и ссадинами
Анна ПОСЛЯНОВА
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Школьника отправили лечиться домаШкольника отправили лечиться домаФото: Алексей ФОКИН
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Еще одни случай рукоприкладства в петербургских школах. Вчера, 1 марта, примерно в полшестого вечера в одну из больниц Приморского района родители привели одиннадцатилетнего сына. У пятиклассника диагностировали ушиб и ссадину нижней губы.

– По словам ребенка, в школе его ударила 33-летняя учительница начальных классов, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Услышав это, медики сразу же обратились в полицию: направили телефонограмму. Началась проверка.

– Мальчика в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение, – добавляют в главке.

Буквально месяц назад в одной из школ Петербурга педагог, предположительно, так ударил первоклашку, что она попала в больницу с сотрясением мозга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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