2019-03-02T12:17:44+03:00
Общество

Петербургский депутат наградил Ивана Урганта «золотой лопатой»

Серебряная и бронзовая достались двум петербурженкам, которые вышли на уборку улиц
Анна ПОСЛЯНОВА
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К сожалению, лично прибыть на церемонию Ургант не смог, поэтому лопату ему вышлют почтой. Фото: «Инстаграм» Андрея АнохинаК сожалению, лично прибыть на церемонию Ургант не смог, поэтому лопату ему вышлют почтой. Фото: «Инстаграм» Андрея Анохина
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Церемония вручения «лопат Беглова» прошла в первый день весны, 1 марта, в Петербурге. Организатор и идейный вдохновитель «Инстаграм»-конкурса «Петербургская лопата» – депутат городского парламента Андрей Анохин.

Миниатюрные лопаты в бархатных коробочках, а также настоящие, выкрашенные золотой, серебряной и бронзовой краской, вручили тем, кто помог Петербургу пережить снежную зиму, – «за вклад в уборку родного города в момент столкновения со стихией и активную гражданскую позицию, основанную на ответственности и доброй воле».

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За свой вклад в уборку родного города Санкт-Петербурга в момент столкновения со стихией и активную гражданскую позицию, основанную на ответственности и доброй воле
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«Золотая лопата» досталась Ивану Урганту.

– Несмотря на то, что он москвич, он приехал и с ломиком стал убирать свои улицу и двор, – пояснил Анохин, подводя итоги конкурса.

К сожалению, лично прибыть на церемонию Ургант не смог. Но с ним уже связались, передать награду пообещали по почте.

Серебряная и бронзовая лопаты достались двум петербурженкам – Наталье Макаровой, которая «не только убирает лопатой, но еще и летает на ней», и Юлии Вострых, которая «убрала школу для наших детей».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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