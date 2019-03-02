Главы районов, уволенные за снег, стали заместителями комитетов

СЕГОДНЯ 14:50 2019-03-02T14:50:42+03:00

В опале чиновники, не справившиеся со снегом, остались лишь до конца зимы Фото: Александр ГЛУЗ

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4 февраля, после внезапного визита во Фрунзенский район, врио губернатора Петербурга Александр Беглов уволил его главу Валерия Сапожникова. Через неделю во время разбора полетов в Смольном своих постов лишились еще три главы районов: Центрального, Василеостровского и Красносельского. Причина – жалобы петербуржцев на плохую работу районных администрация, прежде всего, на уборку улиц.

Но в опале чиновники, не справившиеся со снегом, остались лишь до конца зимы. Уже 1 марта два из них получили работу в Смольном. И не где-нибудь, а на должностях заместителей комитетов.

Экс-глава Центрального района Андрей Хлутов с 1 числа работает заместителем председателя Комитета по внешним связям Петербурга.

– Он будет координировать работу двух управлений: управления международного сотрудничества (входит два отдела: отдел региональных зарубежных связей и отдел гуманитарного сотрудничества) и управление стран СНГ и регионов Росси (с соответствующими двумя отделами), – сообщают в ведомстве.

В этот же день на новой должности оказался Валерий Сапожников. В роли заместителя председателя Жилищного комитета он будет сражаться уже не с осадками, а с мусором.

ИСТОЧНИК KP.RU