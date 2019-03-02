2019-03-02T14:50:42+03:00
Общество

Главы районов, уволенные за снег, стали заместителями комитетов

Валерий Сапожников будет отвечать за мусор, Андрей Хлутков – за международное сотрудничество
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
В опале чиновники, не справившиеся со снегом, остались лишь до конца зимыВ опале чиновники, не справившиеся со снегом, остались лишь до конца зимыФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

4 февраля, после внезапного визита во Фрунзенский район, врио губернатора Петербурга Александр Беглов уволил его главу Валерия Сапожникова. Через неделю во время разбора полетов в Смольном своих постов лишились еще три главы районов: Центрального, Василеостровского и Красносельского. Причина – жалобы петербуржцев на плохую работу районных администрация, прежде всего, на уборку улиц.

Но в опале чиновники, не справившиеся со снегом, остались лишь до конца зимы. Уже 1 марта два из них получили работу в Смольном. И не где-нибудь, а на должностях заместителей комитетов.

Экс-глава Центрального района Андрей Хлутов с 1 числа работает заместителем председателя Комитета по внешним связям Петербурга.

– Он будет координировать работу двух управлений: управления международного сотрудничества (входит два отдела: отдел региональных зарубежных связей и отдел гуманитарного сотрудничества) и управление стран СНГ и регионов Росси (с соответствующими двумя отделами), – сообщают в ведомстве.

В этот же день на новой должности оказался Валерий Сапожников. В роли заместителя председателя Жилищного комитета он будет сражаться уже не с осадками, а с мусором.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербуржец продает «нечто» за десять миллионов рублей
Петербургский депутат наградил Ивана Урганта «золотой лопатой»
Ирина Богачева отмечает восьмидесятилетие
В Петербурге учительница начальных классов ударила школьника по лицу
На Октябрьской набережной «Ауди» улетела с трамплина в Неву
В петербургском метро первый день весны встретили «Пеппиманией»
На Маршала Казакова строители устроили потоп, откачивая воду на проезжую часть
В Кронштадте женщина на праворульном внедорожнике переехала ребенка на самокате
Прокуратура вернула квартиру психически нездоровому петербуржцу, который продал жилье «ведьме», сказавшей, что оно «проклято»
Она сильно храпела: мужчина, забивший бывшую жену утюгом, назвал причину убийства
В Петербурге обнаружен второй очаг заболевания корью
Дмитрий Сачков ушел с поста главы комитета по госзаказу Петербурга
Россельхознадзор вернул из Петербурга в Китай 42 тонны креветок
В предстоящие выходные в Ленинградской области ожидаются сильный ветер и метель