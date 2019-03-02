Под Всеволожском столкнулись четыре машины. В больницу увезли бабушку и внука

СЕГОДНЯ 15:50 2019-03-02T15:50:15+03:00

Оба в среднем состоянии тяжести. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

На скользкой трассе одна из легковушек вылетела на встречную полосу

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Масштабная авария застопорила автодорогу «Парголово – Огоньки». В 11:20 на 24 километре трассы столкнулись сразу четыре легковых автомобиля.

– «Форд», двигаясь от Петербурга в сторону Сертолова под управлением 53-летнего мужчины, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Маздой» под управлением семидесятилетнего мужчины, а затем с «Мерседесом», который ехал в сторону Сертолова под управлением 48-летнего мужчины, – рассказали «Комсомолке» в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти. – «Мерседес» столкнулся с «Тойотой», которая двигалась в Сертолово под управлением 43-летнего мужчины. Все автомобили наехали на препятствия.

Перед местом аварии заметили сильно заледеневший участок. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Травмы получили двое – два пассажира «Мазды»: 67-летняя женщина и двенадцатилетний мальчик. Обоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

– Женщину забрала «скорая», предположительно, с переломом ребра, – сообщают очевидцы в сети. – Сзади нее сидел мальчик – гематома на лице. Не помнит, как ударился.

Проезд затруднен несильно. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

По словам автомобилистов, побитые машины проезду не мешают. Перед местом аварии – сильный гололед. Не исключено также, что сказалась усталость водителя «Форда»: на автомобиле – псковские номера.

ИСТОЧНИК KP.RU