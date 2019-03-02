Под Всеволожском столкнулись четыре машины. В больницу увезли бабушку и внука
Масштабная авария застопорила автодорогу «Парголово – Огоньки». В 11:20 на 24 километре трассы столкнулись сразу четыре легковых автомобиля.
– «Форд», двигаясь от Петербурга в сторону Сертолова под управлением 53-летнего мужчины, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Маздой» под управлением семидесятилетнего мужчины, а затем с «Мерседесом», который ехал в сторону Сертолова под управлением 48-летнего мужчины, – рассказали «Комсомолке» в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти. – «Мерседес» столкнулся с «Тойотой», которая двигалась в Сертолово под управлением 43-летнего мужчины. Все автомобили наехали на препятствия.
Перед местом аварии заметили сильно заледеневший участок. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»
Травмы получили двое – два пассажира «Мазды»: 67-летняя женщина и двенадцатилетний мальчик. Обоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
– Женщину забрала «скорая», предположительно, с переломом ребра, – сообщают очевидцы в сети. – Сзади нее сидел мальчик – гематома на лице. Не помнит, как ударился.
Проезд затруднен несильно. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»
По словам автомобилистов, побитые машины проезду не мешают. Перед местом аварии – сильный гололед. Не исключено также, что сказалась усталость водителя «Форда»: на автомобиле – псковские номера.
ИСТОЧНИК KP.RU