2019-03-02T16:27:55+03:00
Общество

Петербургский депутат призывает переименовать стадион на Крестовском

Он предлагает выбрать из двух вариантов: «Санкт-Петербург Арена» или «Зенит-Арена»
Анна ПОСЛЯНОВА
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Парламентарий запустил сразу две петиции. И обе подписалПарламентарий запустил сразу две петиции. И обе подписалФото: Олег КУЗЕНКОВ
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Проблемой топографии в очередной раз за неделю занялись в Мариинском дворце. Депутат Олег Капитанов провел на своей страничке в «ВКонтакте» опрос и выяснил, что лишь 2,6 процента петербуржцев рады названию «Газпром-Арена» для стадиона на Крестовском. Еще 35,5 процента выступают за «Зенит-Арену», а 57,2 процента горожан проголосовали за «Санкт-Петербург Арену».

Теперь парламентарий запустил сразу две петиции – с требованиями назвать стадион в честь «Зенита» и в честь Санкт-Петербурга. Любопытно, что сам Капитанов подписал и ту, и другую.

– Стадион строился больше десяти лет за счет городского бюджета, – рассуждает Капитанов. – Потрачена колоссальная сумма – свыше 42 миллиардов рублей! Эти деньги можно было направить на строительство метро, школ, детских садов, поликлиник, больниц, но вместо этого у нас одно из самых дорогих в мире спортивных сооружений. А теперь оно стало «Газпром-Ареной». На мой взгляд, это нечестно по отношению к петербуржцам.

Обе петиции адресованы президенту Владимиру Путину, председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру и врио губернатора Петербурга Александру Беглову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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