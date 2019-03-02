Скинхед-трансгендер испортил граффити с Цоем

2 Март 20:44 2019-03-02T20:44:08+03:00

Молодой человек прославился вандализмом на весь Петербург Фото: СОЦСЕТИ

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Вандалы вновь испортили граффити с портретом лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Буквально две недели назад музыканту приписали трансгендерность и гомосексуальность, а рядом оставили подпись «xEBAx». Под нею скрывается петербуржец, называющий себя трансгендером и скинхедом одновременно.

Молодой человек прославился вандализмом на весь Петербург. Его усилиями были испорчены граффити с Черчесовы и Багровым. Во всех надписях фигурировала «радужная» тематика, и все они непременно сопровождались подписью.

Предыдущую нападку на Цоя вандал приписывает своим единомышленникам. Но вчера вечером, 1 марта, он расписал восстановленное граффити команды уличных художников HoodGraff самолично. В доказательство сделал на фоне Цоя селфи.

– Наш админ испортил очередное граффити, на этот раз с Цоем, – с гордостью сообщили в группе петербуржца в «ВКонтакте».

Пользователи сети в очередной раз покрыли молодого человека непечатными словами. На сей раз он отошел от традиции и оставил поперек портрета надпись про «Газпром».

ИСТОЧНИК KP.RU