В Петербурге школьница отравилась медицинскими препаратами
В больницу также попал еще один подросток
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В Петербурге сразу двое подростков попали в больницу с отравлением. Первое ЧП произошло в Приморском районе города. Там госпитализировали 16-летнюю школьницу.
- Из квартиры по Ланскому шоссе школьница доставлена в больницу в тяжелом состоянии, - поясняют в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - У нее острое отравление медицинскими препаратами. По данному факту проводится проверка.
Еще один 16-летний школьник попал в больницу в Невском районе. Его госпитализировали из квартиры по улице Русановской. У парня ингаляционное отравление. В ЧП разбираются сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU