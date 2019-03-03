В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели трех мужчин, выпрыгнувших из горящей квартиры
Следователи работают на месте пожара в многоэтажном доме на Ленской, где трое мужчин выпрыгнули из окна, спасаясь от огня. Двое приятелей погибли на месте, еще один позже скончался в машине медиков. Известно, что в момент возгорания друзья спали, поэтому не успели вовремя эвакуироваться.
- Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", - рассказывают в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - Проводится осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов. Выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются причины возникновения пожара. Назначаются необходимые экспертизы.
Напомним, что пожар произошел в четырехкомнатной квартире. Другие жильцы, к счастью, не пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU