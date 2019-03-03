В Смольном еще не определись с датой проведения «Алых парусов» в 2019 году

СЕГОДНЯ 16:22 2019-03-03T16:24:42+03:00

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В Санкт-Петербурге еще не определились с датой празднования школьных выпускных. Ранее появлялась информация, что «Алые паруса» могут провести в ночь с 22 на 23 июня, что и вызвало большой резонанс. Ведь 22 июня является начала Великой Отечественной войны.

- Еще вопрос не решен. Обсуждались разные даты, - председатель комитета по образованию Жанна Воробьева. - 23 числа будет ЕГЭ по английскому языку у ребят, которые не успели сдать. Поэтому сейчас мы еще ничего не решили. Будем обсуждать в марте, в конце решим. 22 число ни в коем разе не может быть. Мы это все понимаем прекрасно.

К слову, вопрос о проведении праздника 22 июня поднимается уже не первый раз.

- У нас вообще всегда так было в Петербурге, - поясняет сопредседатель организации «Родительский комитет» Михаил Богданов. - Если «Алые паруса» выпадали на 22-ое, то их переносили на другое число. Ничего нового в этом нет. Все понимающе относятся. Проводить «Алые паруса» в это день совершенно некорректно. Это обычная ситуации.

К слову, блокадники также высказались против этой даты.

- Я отношусь к этому нормально, - поясняет блокадница Анна Богданова. - Молодежь должна отмечать свой праздник. Но вообще лучше перенести эту дату. Ничего страшного не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU