Жители Петербурга искупались в ледяной Неве

СЕГОДНЯ 16:47 2019-03-03T17:48:24+03:00

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У Петропавловской крепости в субботу было жарко. Здесь собрались люди, которые совершенно не боятся морозов. И мартовские минус один для них - не проблема.

150 участников соревновались в плаванье на скорость в ледяной проруби, дистанция которой – 25 метров. Все это – «Кубок большой Невы». И чтобы завоевать его, в Петербург приехали моржи из Эстонии, Польши, Китая, Швейцарии, Голландии и других стран.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/695130" frameborder="0"></iframe> В зимней Неве прошли соревнования по плаванию.Артем КИЛЬКИН

Заплыв с отцомФото: Артем КИЛЬКИН

- Я захотел встретиться с русскими людьми, и приехал сюда. Это моя первая поездка в Россию, и она уже полна приключений. Прекрасно, что люди из многих стран мира могут плавать вместе в ледяной воде. Это очень весело! – рассказал Томас из Калифорнии.

Всех ждала горячая баняФото: Артем КИЛЬКИН

После ободряющего заплыва все участники могли погреться в небольших передвижных банях, которые установили у стен Петропавловки. Вот уж точно русский экстрим, который иностранцы вряд ли когда-то забудут!

Искупаться приехали 150 участниковФото: Артем КИЛЬКИН

Нырнуть в воду не прочь были и детиФото: Артем КИЛЬКИН

Заплыв "моржей"Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU