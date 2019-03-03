Жители Петербурга искупались в ледяной Неве
У Петропавловской крепости в субботу было жарко. Здесь собрались люди, которые совершенно не боятся морозов. И мартовские минус один для них - не проблема.
150 участников соревновались в плаванье на скорость в ледяной проруби, дистанция которой – 25 метров. Все это – «Кубок большой Невы». И чтобы завоевать его, в Петербург приехали моржи из Эстонии, Польши, Китая, Швейцарии, Голландии и других стран.
В зимней Неве прошли соревнования по плаванию.Артем КИЛЬКИН
Заплыв с отцомФото: Артем КИЛЬКИН
- Я захотел встретиться с русскими людьми, и приехал сюда. Это моя первая поездка в Россию, и она уже полна приключений. Прекрасно, что люди из многих стран мира могут плавать вместе в ледяной воде. Это очень весело! – рассказал Томас из Калифорнии.
Всех ждала горячая баняФото: Артем КИЛЬКИН
После ободряющего заплыва все участники могли погреться в небольших передвижных банях, которые установили у стен Петропавловки. Вот уж точно русский экстрим, который иностранцы вряд ли когда-то забудут!
Искупаться приехали 150 участниковФото: Артем КИЛЬКИН
Нырнуть в воду не прочь были и детиФото: Артем КИЛЬКИН
Заплыв "моржей"Фото: Артем КИЛЬКИН
ИСТОЧНИК KP.RU